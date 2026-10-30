Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma
30/10/2026 | 23:37:45
Poche le novità proposte da Runjaic, Zaniolo partirà ancora titolare mentre Zarraga si prepara a un posto tra i titolari. La Roma di Gasperini invece farà nuovamente a meno di Dybala, al suo posto ancora Mora, mentre Mancini partirà dalla panchina in vista dell’impegno Champions.
Queste le probabili formazioni:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
All. Runjaic
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Malen.
All. Gasperini
Foto: X Roma