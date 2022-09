Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Udinese e Roma per la quinta giornata di Serie A. L’Udinese si presenterà con il solito 3-5-2 con Silvestri in porta, Becao, Bijol e il rientrante dalla squalifica Nehuen Perez in difesa. Sulle fasce Udogie e probabilmente la conferma di Pereyra, ma attenzione a Ehizibue. In mezzo, se confermato El Tucu largo, ci saranno Lovric, Walace e Makengo. Davanti Beto sembra aver dato tutto contro la viola uscendo anche con un leggero fastidio al flessore, potrebbe essere arrivato il momento di rifiatare un attimo schierando la coppia Success–Deulofeu. La Roma, invece, confermerà la difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo si va verso il duo di mediani composto da Cristante e Matic, mentre più di qualche dubbio c’è sulle fasce: Celik ha fatto bene con il Monza e potrebbe essere ancora lui a partire titolare a discapito di Karsdorp. Dall’altra parte, invece, Spinazzola è in pole su Zalewski. Nessun dubbio sul tridente offensivo: Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Abraham.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Deulofeu, Success.

Allenatore: Sottil.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Foto: Twitter Roma