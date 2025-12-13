Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Napoli

13/12/2025 | 22:24:10

Alle 15, l‘Udinese ospita il Napoli che vuole continuare a far bene in campionato e riscattare il ko contro il Benfica.

In casa Udinese, Zaniolo-Davis sono la coppia di attacco. Potrebbe esserci un cambio di modulo anche se il 3-5-2 soluzione più accreditata.

In casa Napoli, possibile 3-4-3. Viste le assenze, Conte va verso un solo cambio rispetto alla partita di Champions col Benfica: Spinazzola sulla sinistra al posto di Olivera. Conferma per il trio d’attacco: Neres e Lang a supporto di Hojlund

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte

Foto: sito Udinese