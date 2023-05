Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Napoli

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Udinese e Napoli per la trentatreesima giornata di Serie A. Una partita che vedrà gli Azzurri a caccia del punto che li consegnerebbe aritmeticamente lo Scudetto. Sottil dovrebbe confermare il terzetto formato da Becao, Bijol e Perez. Conferma per Samardzic e Lovric in mezzo al campo ai fianchi di Walace. Assente contro il Lecce, Beto è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. Confermato Nestorovski con Pereyra alle sue spalle. Spalletti dovrebbe confermare lo stesso undici che ha pareggiato contro la Salernitana. Gli Azzurri hanno recuperato Mario Rui e Politano, ma per il momento sono in vantaggio – rispettivamente – Olivera e Lozano. A centrocampo Zielinski favorito nel ballottaggio con Elmas, eventuale jolly anche per il tridente offensivo. Kvaratskhelia e Osimhen completeranno il tridente offensivo.

UDINESE (3-5-1-1)Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Foto: Twitter Napoli