Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Napoli

Udinese-Napoli chiuderà la 4a giornata di Serie A 2021-22, è previsto il tutto esaurito alla Dacia Arena.

Gotti dovrebbe lanciare Makengo dal 1′ in mediana con Pereyra e Walace, in avanti Deulofeu-Pussetto tandem per provare a fare male al Napoli.

Spalletti torna alle origini dopo il leggero turnover di giovedì in Europa League, si rivedono Mario Rui, Politano e Manolas dal 1′. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

All. Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti.

Foto: Twitter Napoli