Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Milan

19/09/2025 | 22:10:42

Domani sera il posticipo di Serie A vede la sfida tra Udinese e Milan.

In casa friulana, possibile 3-5-2 per Runjaic. Il tecnico in conferenza ha annunciato che, tranne Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Recupera quindi anche Bayo che andrà in panchina. Zemura in ballottaggio con Kamara sull’esterno, in difesa invece si giocano il posto Bertola e Goglichidze. Zaniolo verso la panchina iniziale ma può subentrare a gara in corso. Davanti giocheranno Iker Bravo e Keinan Davis.

In casa Milan, out Maignan, pronto Terracciano al suo posto. Il portiere francese dovrebbe recuperare per la partita contro il Lecce di martedì in Coppa Italia come ha confermato Allegri in conferenza stampa, anche se pure in quel caso potrebbe riposare. Pavlovic recupera e dovrebbe essere titolare in difesa. Leao non ha ancora recuperato, in conferenza Allegri ha annunciato che proverà ad averlo contro il Napoli domenica 28 settembre. Davanti si va verso la coppia Pulisic-Gimenez. Ma occhio a Nkunku.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri

Foto: sito Udinese