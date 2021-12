Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Milan

Dopo l’eliminazione dalle competizioni europee, domani il Milan cercherà di mantenere la vetta della classifica in campionato e affronterà alle 20:45 la prima Udinese post-Gotti e con Gabriele Cioffi alla guida tecnica. In casa rossonera le scelte sono quasi obbligate. Come terzino destro Florenzi è in vantaggio su Kalulu, mentre a centrocampo Kessie potrebbe andare in panchina con la mediana che sarà composta da Tonali e Bennacer. Nei friulani assente Samir per squalifica, torna invece Molina. Ecco le probabili formazioni del match:

MILAN (4–2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

UDINESE (3-4-1-2): Silvestri; N. Perez, Becao, Nuytinck; N. Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto. All. Gabriele Cioffi

FOTO: Twitter Milan