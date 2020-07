Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Lazio

Mentre l’Udinese cerca di vincere per togliersi dalla zona rossa, la Lazio d’altro canto cercherà di fare altrettanto. per seguire la scia della Juventus e non perdere contatto con il podio. In vista della gara di questa sera in programma alle ore 21:45, Gotti è pronto a confermare il 3-5-2 con Okaka insieme al solito Lasagna. A centrocampo spazio a Stryger Larsen, confermato anche De Paul alla destra di Jajalo insieme a Fofana. Nella Lazio ritorna Felipe Luiz al centro della difesa con Acerbi, in attacco invece per Inzaghi spazio a Caicedo e Immobile con Correa che si ferma.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo, De Maio, Nuytinck; Sema, Fofana, Jajalo, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Jony, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic, Lazzari; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Foto: profilo twitter Lazio