Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Lazio
26/12/2025 | 22:21:10
Udinese e Lazio si sfidano al Bluenergy Stadium, la squadra di Runjaic contro Sarri. Il tecnico friulano conferma il 3-5-2 con Zaniolo al fianco di Davis, Sarri schiera il tridente Cancellieri-Castellanos-Zaccagni.
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
foto X Lazio