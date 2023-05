Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Udinese e Lazio per la trentaseiesima giornata di Serie A. Sottil dovrà fare a meno di Rodrigo Becao (squalificato) e spera di recuperare Beto, ma al momento è Nestorovski in vantaggio per partire dal 1′. Maurizio Sarri, invece, recupera Marusic che era stato bloccato da un affaticamento muscolare. Rimane, comunque, in preallarme Lazzari. Torna Vecino in cabina di regia, confermati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti il tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Nestorovski

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio