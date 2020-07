Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese- Juventus

Juventus scenderà in campo questa sera alla Dacia Arena, contro l’Udinese e Gotti si schiereranno con il 3-5-2 con De Maio, Nuytinck e Samir davanti a Musso. Sugli esterni agiranno Ter Avest e Sema mentre in mediana giocheranno Larsen, Fofana e De Paul. Scelte obbligate a causa delle defezioni di Mandragora, che riportò la rottura del legamento crociato nelle scorse settimane, Jajalo e Walace, uscito anzitempo dal ventre del San Paolo, nel corso della sfida con il Napoli. In attacco, torna Okaka dal 1′ dopo la squalifica ed affiancherà Lasagna. Lascenderà in campo questa sera alla Dacia Arena, contro l’ puó già festeggiare lo Scudetto nel campionato più particolare ed anacronistico della storia del calcio italiano. Per la sfida odierna, gli uomini disi schiereranno con il 3-5-2 con De Maio, Nuytinck e Samir davanti a Musso. Sugli esterni agirannomentre in mediana giocheranno Larsen, Fofana e De Paul. Scelte obbligate a causa delle defezioni di Mandragora, che riportò la rottura del legamento crociato nelle scorse settimane, Jajalo e Walace, uscito anzitempo dal ventre del San Paolo, nel corso della sfida con il Napoli. In attacco, tornadal 1′ dopo la squalifica ed affiancherà Lasagna.

Sarri schiera la Juventus con il consueto 4-3-3 con Szczesny tra i pali ed una difesa composta da Cuadrado, De Ligt, Rugani, che rimpiazza lo squalificato Bonucci ed Alex Sandro. Pjanic sará in cabina di regia mentre ai suoi lati agiranno Bentancur e il sempre più in forma Rabiot. Resta a casa Higuain per noie fisiche. Spazio a Dybala, Ronaldo e Bernardeschi.