Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Juventus

Esordio della Juventus in casa dell’Udinese alla Dacia Arena.

In casa friulana Zemura dovrebbe debuttare sulla fascia sinistra. Resta però il ballottaggio con Kamara. In attacco, nel 3-5-2 di Sottil, Thauvin e Beto.

In casa Juventus, Allegri valuta il recupero di Fagioli. Pogba è convocato ma parte dalla panchina. Possibile 3-5-2 anche per la Juve con Chiesa al fianco di Vlahovic. Difesa con Gatti, Bremer e Danilo. Sulle fasce, Weah a destra, a sinistra Cambiaso favorito su Kostic. In mezzo Miretti, Rabiot e Locatelli come play.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Nehuen Perez; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Foto: twitter Udinese