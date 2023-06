Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Juventus

Alla Dacia Arena si chiude la turbolenta stagione della Juventus, che è in corsa ancora per l’Europa League, insieme a Roma e Atalanta. In attesa ovviamente di eventuali sanzioni dell’Uefa. L’Udinese vuole chiudere con una bella soddisfazione una buona annata, partita alla grande, poi finita in calando.

In casa friulana, Sottil recupera Udogie dopo la squalifica (all’ultima in casa Udinese), ma perde Zeegelaar espulso contro la Salernitana. In attacco Thauvin al fianco di Beto.

In casa Juve, Bremer e Vlahovic non recuperano. Possibile 3-4-3 con Gatti, Bonucci e Danilo in difesa, in attacco tridente con Di Maria, Milik (in ballottaggio con Kean) e Chiesa.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Arslan, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Foto: twitter Udinese