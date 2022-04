Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Inter

L’Inter prova a tenere accesa la rincorsa scudetto nella difficile trasferta di Udine. I friulani vengono da un clamoroso 4-0 a Firenze.

In casa friulana, pochi cambi previsti, 11 solito, unico dubbio della vigilia, Samardzic a scapito di Pereyra, in avanti non si tocca la coppia Success-Deulofeu.

In casa Inter da valutare Handanovic, che però resta favorito alla vigilia su Radu. Vidal pronto per un posto a centrocampo al posto dello squalificato Calhanoglu. Non ce la fa Bastoni in difesa, al suo posto D’Ambrosio.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nehuen Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Foto: Twitter Udinese