Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Inter
16/01/2026 | 21:40:50
Alle 15, l’Inter campione d’inverno anticipa tutte le avversarie e può mettere ulteriore margine in vetta. I nerazzurri sono attesi a Udine, con i friulani orfani di Zaniolo.
In casa bianconera, detto di Zaniolo, in difesa torna titolare Kristensen dopo il riposo contro il Pisa. Ballottaggio aperto sulla corsia sinistra con Bertola in vantaggio su Kamara. Davanti Atta alle spalle di Davis.
In casa Inter, tre dubbi per Chivu: de Vrij insidia Acerbi al centro della difesa. Frattesi può essere un’opzione dal 1′ al posto di Sucic. Davanti possibile la coppia subentrata con il Lecce, Lautaro-Pio Esposito.
Queste le probabili formazioni:
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. All. Runjaic
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu
Foto: sito Udinese