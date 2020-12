Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Crotone

La sfida tra Udinese e Crotone apre il turno infrasettimanale della Serie A. Tra i friulani ancora out Okaka: Lasagna potrebbe affiancare Pussetto. In mediana torna Arslan dopo la squalifica. Tra i calabresi, Stroppa avrà a disposizione Petriccione dopo la squalifica. In difesa Cuomo è favorito su Golemic e Djidji per sostituire Magallan. In attacco Riviere potrebbe far rifiatare Simy.

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelar; Lasagna, Pussetto. All.: Gotti.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Riviere, Messias. All.: Stroppa.

Foto: sito ufficiale Udinese