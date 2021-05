Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Bologna

Alla Dacia Arena alle 15.00 in campo Udinese e Bologna. Partita tra due squadra abbastanza tranquille, a 39 punti, non ancora ufficialmente salve ma molto vicine all’obiettivo.

In casa Udinese Musso rientra dalla squalifica e si riprende la porta. Non cambia l’assetto offensivo dei bianconeri, con Pereyra alle spalle dell’unica punta Okaka che parte ancora titolare. A centrocampo, grazie anche al gol alla Juve, Molina si è guadagnato la conferma a spese di Zeegelaar.



In casa Bologna torna Schouten in mediana, in gruppo Dijks e Sansone che potrebbero anche giocare dal 1’, soprattutto il terzino. In avanti conferma per Palacio, Skov Olsen favorito su Orsolini a destra. Se Soriano arretra in mediana, Vignato dal 1’ come trequartista.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, De Silvestri, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Foto: Sito Udinese