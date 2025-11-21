Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Bologna

21/11/2025 | 21:50:55

Domani alle 15 bella sfida dal sapore europeo tra Udinese e Bologna, con gli emiliani che vincendo sarebbero addirittura primi.

In casa Udinese, Runjaic recupera Kristensen in difesa, ma il danese potrebbe iniziare dalla panchina. Conferma per la coppia d’attacco Zaniolo-Davis nel 3-5-2 del tecnico tedesco.

Per il Bologna, Skorupski out per 40-45 giorni, in porta dovrebbe però rientrare Ravaglia. Senza Holm, sulla destra spazio a De Silvestri. Ballottaggio Vitik-Casale al centro, dove dovrebbe riposare Lucumì. Infortunati anche Rowe e Cambiaghi, sulla sinistra c’è Dominguez. Ancora niente convocazione per Immobile.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Foto: sito Udinese