Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Atalanta

31/10/2025 | 23:41:38

Domani alle 15 la sfida tra Udinese e Atalanta in Serie A.

In casa friulana, possibile 3-5-2, per Runjaic. Difesa a tre composta da Goglichidze, Kabasele e Solet. A centrocampo c’è Zanoli a destra con Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom e Atta. In attacco dovrebbe giocare Bayo insieme a Zaniolo.

In casa bergamasca, in difesa c’è Djimsiti insieme a Kossounou e Ahanor. In mezzo al campo la coppia Pasalic-Ederson, con Bellanova a destra e Zalewski a sinistra. Krstovic sarà la punta centrale, supportato alle sue spalle da Samardzic e Sulemana. Out oltre a De Roon anche Maldini, non convocato per un fastidio all’adduttore sinistro, e Kolasinac.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Kosta Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric

Foto: sito Udinese