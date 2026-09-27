Le ultimissime sulle probabili formazioni di Turchia-Italia
27/09/2026 | 22:56:36
Al Bursa Atatürk Stadyumu di Bursa si gioca Turchia-Italia, sfida valida per la seconda giornata di Nations League. Ancora diversi dubbi di formazione per Roberto Mancini che, dopo la sconfitta all’esordio contro il Belgio, vuole scacciare i fantasmi.
Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Yuksek, Ozcan, Kadioglu; Guler, Ozun; Yilmaz.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Mandragora; S. Esposito, Scamacca, Raspadori.
Foto: Instagram Azzurri