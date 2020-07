Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

All’Olimpico di Torino questa sera arriva la Roma di Fonseca che vista l’assenza di Pellegrini dopo l’operazione al naso, manderà dal primo minuto Perez con Zaniolo pronto alla maglia da titolare all’ultima giornata contro i campioni d’Italia. Nella Roma sono tornati anche Ibanez, Under e Santon. A centrocampo Bruno Peres, Veretout, Diawara e Spinazzola, con Dzeko come unico terminale offensivo. Nel Torino di Longo spazio al duo Zaza-Belotti in attacco avanti a Verdi sulla trequarti. Con la squalificato Rincon, spazio a Lukic e Meitè a centrocampo. Nel secondo tempo possibile spazio a Millico così da garantirgli minutaggio.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All.Longo

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Foto: sito ufficiale Torino