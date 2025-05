Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

24/05/2025 | 23:15:28

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Torino e Roma per l’ultima giornata di Serie A. E Ranieri dovrebbe affrontarla inizialmente senza Dovbyk: ecco la coppia Soulé-Shomurodov. Conferme in difesa e in regia con Paredes titolare, c’è Saelemaekers a destra. Vanoli rilancia Elmas con Vlasic e Lazaro alle spalle di Adams. Si va verso la stessa difesa schierata a Lecce a causa delle condizioni di Coco non al meglio.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri

Foto: Instagram Roma