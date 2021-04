Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Napoli

Domani alle 18:30 è previsto il primo anticipo del lunedì della 33a giornata di Serie A fra Torino e Napoli. La squadra di Nicola deve ottenere punti salvezza e punta alla squadra migliore possibile. Sirigu torna in porta dopo il Covid, a destra ci sarà Singo pienamente recuperato, in mezzo Mandragora e Verdi più di Lukic. Sanabria affiancherà Belotti. Gattuso deve conquistare punti importanti per la Champions e nel suo 4-2-3-1 ci sarà Rrahmani con Koulibaly, Demme con Fabian Ruiz a centrocampo, mentre è testa a testa fra Lozano e Politano. In avanti staffetta Osimhen e Mertens, il nigeriano potrebbe partire dall’inizio dopo aver fatto panchina contro la Lazio.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi; Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.