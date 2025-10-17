Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Napoli
17/10/2025 | 22:25:20
Alle 18 domani, il Napoli fa visita al Torino per continuare la corsa al comando.
In casa granata, possibile 3-5-2, indisponibili Anjorin, Ilic, Ismajli, Schuurs. L’ex Simeone davanti prova a fare uno sgambetto agli ex compagni, affiancato da Adams.
In casa Napoli, Politano non ci sarà. Possibile Neres titolare (Elmas l’alternativa). Out anche Buongiorno. Marianucci possibile mossa a sorpresa in difesa al fianco di Rrahmani, per preservare Beukema per la trasferta in casa del Psv. Gilmour al posto dell’infortunato Lobotka. In porta solito ballottaggio fra Milinkovic-Savic e Meret, con l’italiano favorito.
Queste le probabili formazioni:
TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Marco Baroni
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Antonio Conte
Foto: sito Torino