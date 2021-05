Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Milan

Da Torino con la Juve al Torino, sempre in Piemonte, stavolta allo Stadio Olimpico. Il Milan si gioca punti fondamentali per la zona Champions, il Torino gli ultimi punti per la matematica salvezza.

In casa granata, Nkoulou squalificato, Izzo è out, quindi in difesa spazio a Lyanco. Nicola rivoluziona il centrocampo: dentro Singo, Baselli, Linetty e Rodriguez. In attacco a far coppia con Belotti non ci sarà Sanabria, ma Zaza.