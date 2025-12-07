Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Milan

07/12/2025 | 22:03:49

Tornano in campo Torino e Milan, Baroni prepara la sfida contro i rossoneri di Allegri, chiamati a rispondere all’Inter e al Napoli in alta classifica. Allegri conferma il 3-5-2 che vedrà Nkunku e Leao in attacco, Baroni rilancia Zapata dal primo minuto.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Marco Baroni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri

Foto: Instagram Baroni