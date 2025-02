Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Torino e Milan per la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo la squalifica, Vanoli ritrova Ricci in mediana. Elmas è una forte tentazione ma al momento resta un’alternativa a gara in corso. Può, invece, tornare titolare è Sanabria. Nella linea difensiva, ballottaggio sempre aperto sulla destra: Walukiewicz resta davanti a Pedersen che spera ancora. Biraghi può sopravanzare Sosa che non sta benissimo. Conceicao dovrà fare a meno di Walker che non è a disposizione: Jimenez pronto a giocare da quel lato. Con questo assetto, Theo Hernandez va verso una maglia da titolare. Per Reijnders dipende da Joao Felix che potrebbe però partire dalla panchina. A quel punto l’olandese tornerebbe sulla trequarti.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Sanabria.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez.

Foto: X Milan