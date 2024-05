Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Milan

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Torino e Milan per la trentasettesima giornata di Serie A. Infermeria sempre piena per Juric che però recupera Buongiorno e Zapata. In mezzo sempre coppia Linetty-Tameze mentre in avanti Pellegri si candida per una maglia dal 1′. Squalificato Gabbia, indisponibile fino a fine campionato Chukwueze. Out Loftus-Cheek. Maignan recupera ma giocherà Sportiello. Potrebbero partire dalla panchina Leao e Giroud: pronti Okafor e Jovic.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Linetty, Rodriguez; Ricci; Zapata, Sanabria

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor

Foto: sito ufficiale Milan