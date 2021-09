Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Lazio

Dopo la bella vittoria sul campo del Sassuolo, Juric perde Praet per un paio di settimane e non recupera Izzo e Belotti. Ballottaggio Linetty-Pjaca sulla trequarti, col primo favorito. In difesa conferma per Djidji.

In casa Lazio, dopo il gol del pari con il Cagliari, Cataldi si candida per giocare dal 1’. Sarri perde Zaccagni per diverse settimane.

Queste le probabili formazioni: