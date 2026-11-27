Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Lazio
27/11/2026 | 23:44:47
Abate sfida la capolista confermando il suo 3-5-2. Davanti Adams con Simeone, a sinistra confermato Cacciamani e Aboukhlal a destra. Gattuso schiera Dokhi con Provstgaard al centro della difesa, davanti il tridente formato da Isaksen-Zaccagni-Noslin. A centrocampo c’è Dele-Bashiru:
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Patterson, Comuzzo; Aboukhlal, Gineitis, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Zaccagni, Noslin All. Gattuso
foto x lazio