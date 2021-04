Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Juventus

Alle ore ore 18, allo Stadio Olimpico Grande Torino, va in scena un derby della Mole molto particolare. In palio punti pesantissimi, con il Torino che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e con la Juve che viene dal caos interno del festino privato, dopo il brutto momento con la sconfitta con il Benevento e la corsa al quarto posto sempre più complicata.

Davide Nicola prepara alcune sorprese, assenti Lyanco e Nkoulou in difesa e Singo sulla fascia destra; in attacco invece dovrebbe essere confermata la coppia titolare, composta da Belotti e Sanabria.

In casa Juve, Pirlo come detto lascia fuori Mc Kennie, Arthur e Dybala. Out anche Buffon, così come Bonucci e Demiral. Difesa contata con Chiellini e De Ligt. Torna Cuadrado dalla squalifica, così come Alex Sandro. In attacco Ronaldo-Morata.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Baselli, Murru; Belotti, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Foto: Sito uff. Torino