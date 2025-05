Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Inter

10/05/2025 | 23:00:55

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Torino e Inter per la trentaseiesima giornata di Serie A. Niente Torino per Lautaro, Pavard, Frattesi e Mkhitaryan che hanno proseguito i loro lavori personalizzati. Almeno otto per cambi per Inzaghi, rispetto al Barcellona. Dubbio in porta Sommer/Martinez. Coppia d’attacco Correa-Taremi. Nel Torino giocano Lazaro, Vlasic ed Elmas alle spalle di Adams.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. All.: Inzaghi.

Foto: Instagram Inter