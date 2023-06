Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Inter

Domani alle 18:00 scenderanno in campo Torino e Inter per l’ultima giornata della Serie A. Formazione di titolarissimi per Juric che contro l’Inter punta a blindare l’ottavo posto. Difesa con Djidji e Buongiorno ai lati di Schuurs. A centrocampo ci saranno Ricci e Ilic con Singo e Rodriguez sulle fasce. Vlasic e Miranchuk a supporto di Sanabria. Discorso diverso, invece, per Simone Inzaghi che, blindata la qualificazione alla prossima Champions League, scenderà in campo all’Olimpico Grande Torino con un occhio rivolto alla finale di Istanbul contro il Manchester City. In porta ci sarà Handanovic, in difesa de Vrij dovrebbe far rifiatare Acerbi al fianco di Darmian e Bastoni. A centrocampo potrebbero riposare Barella e Dimarco con Gagliardini e Gosens al loro posto In attacco Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia formata da Lukakut e Lautaro, con Dzeko verso la panchina.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All: Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Inzaghi

Foto: sito Inter