Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Genoa

Torino-Genoa sarà l’anticipo della nona giornata di Serie A. In casa granata Juric è alle prese con diversi ballottaggi sugli esterni: Vojvoda potrebbe prendere il posto di Singo tornato dall’infortunio mentre Ola Aina è leggermente in vantaggio su Ansaldi per una maglia da titolare. In attacco duello Belotti-Sanabria per affiancare Brekalo. Per quanto riguarda i rossoblu, la fase offensiva sarà guidata da Mattia Destro, con Caicedo pronto a subentrare.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda/Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Masiello, Vasquez, Criscito; Badelj, Touré; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All. Ballardini.

FOTO: Twitter Torino