Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Como

26/10/2026 | 22:00:29

Abate rilancia il 3-4-2-1 per il suo Torino, in difesa con Comuzzo ci saranno Ismajli e Coco, Belghali a destra e Cacciamani a sinistra. In mezzo al campo Fitz-Jim e Braganca, davanti Vlasic e Adams alle spalle di Simeone. Il Como in campo con il consueto 4-2-3-1, torna dal primo minuto Nico Paz con Da Cuncha e Baturina.

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Foto: Instagram Torino