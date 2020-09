Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Atalanta

Inizia oggi il campionato dell’Atalanta che lavora per proseguire il buon lavoro dello scorso anno sotto la guida di Gasperini dopo aver chiuso a metà agosto a causa della Champions League. I padroni di casa del neo Giampaolo scenderanno in campo con il solito 4-3-1-2 con Belotti e Zaza quasi sicuri di un posto da titolare. Rincon agirà ancora in cabina di regia, con Berenguer – in vantaggio su Verdi – sul duo offensivo. Classico 3-4-2-1 per Gasperini che dovrà fare a meno di Gollini oltre che alle squalifiche di Djimsiti e Romero. In attacco, a supporto di Zapata, spazio a Gomez e Malinovskyi con De Roon e Freuler in mediana. Difesa composta da Toloi, Caldara e Sutalo.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Giampaolo

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Foto: twitter Torino