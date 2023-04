Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Atalanta

Alle 20.45 domani sera bel posticipo tra Torino e Atalanta, con due squadre in salute e reduci da due importanti vittorie la scorsa settimana.

In casa Torino, lesione al retto femorale sinistro per Radonjic. A un mese dalla fine della stagione , appare difficile il recupero del serbo per le ultime giornate di campionato. Verrà rivalutato la prossima settimana. Si va verso uno schieramento con Vlasic e Karamoh alle spalle di Sanabria.

Per l’Atalanta, Sportiello ancora favorito in porta su Musso. Davanti di nuovo la coppia Zapata-Hojlund. Stop per Okoli e Soppy che non saranno a disposizione di Gasperini.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

Allenatore: Juric. ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Hojlund, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

