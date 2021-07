Le ultimissime sulle probabili formazioni di Svizzera-Spagna

Quest’oggi riprende Euro2020 con i quarti di finale che ripartono dallo stadio San Pietroburgo, con Svizzera e Spagna che si sfideranno alle ore 18.00 per l’accesso alle semifinali. La Nazionale del ct Petkovic, dopo ave superato l’ostacolo Francia, è pronta a creare problemi anche alla squadra di Luis Enrique.

In casa Svizzera c’è tanto entusiasmo, la cattiva notizia è l’assenza di Xhaka (squalificato). A centrocampo accanto a Freuler ci sarà Zakaria. In attacco verso la conferma Embolo, Seferovic e Shaqiri.

Per la Spagna ci saranno pochissime novità di formazione, rispetto alla gara contro la Croazia. L’unica mossa è rappresentata dal ritorno in difesa di Jordi Alba, al posto di Gaya. In avanti, confermato Morata con Sarabia e Ferran Torres ai suoi lati. Ancora panchina per Gerard Moreno.

Probabili formazioni:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.

FOTO: Twitter Euro2020