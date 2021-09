Le ultimissime sulle probabili formazioni di Svizzera-Italia

Domani alle 20.45 Svizzera e Italia scenderanno in campo nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Pochi dubbi per Roberto Mancini che, come ha affermato oggi in conferenza stampa, ha le idee chiare riguardo la formazione da schierare contro gli elvetici. Dopo l’esclusione con la Bulgaria, torna Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Titolare anche Chiellini. Davanti il tridente dovrebbe essere composto da Chiesa, Insigne e Immobile, quest’ultimo fresco dell’attestato di stima da parte del tecnico marchigiano. L’unica incertezza riguarda la presenza di Verratti dal primo minuto. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Sow; Steffen, Fassnacht, Zuber; Seferovic. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

Foto: Twitter Italia