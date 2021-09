Le ultimissime sulle probabili formazioni di Svizzera-Italia

Tra circa due ore, Svizzera e Italia scenderanno in campo nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Pochi dubbi per Roberto Mancini, che ha le idee chiare riguardo la formazione da schierare contro gli elvetici. Dopo l’esclusione con la Bulgaria, torna Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Titolare anche Chiellini. Davanti il tridente dovrebbe essere composto da Chiesa, Insigne e Immobile. Verratti, dolorante al ginocchio, verrà risparmiato. Dal primo minuto potrebbe partire Locatelli. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Sow; Steffen, Fassnacht, Zuber; Seferovic. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

Foto: Twitter Italia