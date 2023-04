Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus

Domani alle 21.00 scenderanno in campo, all’Estádio José Alvalade, Sporting Lisbona e Juventus per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Allegri è orientato a riproporre il 3-5-1-1 con il ritorno di Alex Sandro nel terzetto difensivo e quello di Locatelli in mezzo al campo. Ballottaggio tra Kostic e Chiesa (con l’azzurro si passerebbe al 3-4-3). La coppia offensiva dovrebbe essere composta da Di Maria dietro a Vlahovic.

SPORTING LISBONA(3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Foto: Twitter Juve