Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sporting CP-Atalanta

Dopo il doppio confronto della fase a gironi, Atalanta e Sporting Lisbona si riaffronteranno domani, alle 18:45, per gli ottavi di finale di Europa League. In porta spazio a Musso, come annunciato da Gasperini in conferenza. Holm favorito su Zappacosta sulla fascia destra, mentre in mediana dovrebbe tornare titolare Ederson al fianco di de Roon. In avanti Koopmeiners e Lookman alle spalle di De Ketelaere.

SPORTING CP (3-4-3): Franco Israel; Quaresma, Coates, Reis; Genny Catamo, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

Foto: Twitter Atalanta