Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Sampdoria

Si concluderà oggi il 17° turno di Serie A, con la sfida dello stadio Alberto Picco di La Spezia tra Spezia e Samp. I risultati della giornata mettono leggera pressione alle due squadre, soprattutto agli spezzini, chiamati a far punti per non farsi travolgere dal gruppone di squadre in lotta per la salvezza. Ballottaggio Keita-Quagliarella nei doriani, con mister Ranieri che dovrebbe optare per il senegalese dando così un turno di riposo al suo capitano.

Ecco le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi

SAMPDORIA (4-4-1-1): udero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Keita Balde

