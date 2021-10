Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Salernitana

Al Picco si apre l’ottava giornata di Serie A 2021/22, è fissato alle 15.00 il calcio d’inizio tra Spezia e Salernitana.

Thiago Motta difficilmente recupererà Amian e Erlic in difesa, mentre Kovalenko e Maggiore sono in gruppo da mercoledì e ci saranno dal 1′. Provedel tra i pali al posto di Zoet. Nzola vuole la maglia da titolare in avanti, Manaj scalpita. Squalificato Bastoni, Reca positivo al Covid-19. Altri indisponibili sono Bourabia, Sala, Agudelo, Leo Sena e Colley.

Castori dovrebbe affidarsi al tandem d’attacco Djuric-Simy, out Ribery e Bonazzoli, c’è Gondo per insidiare i due colleghi di reparto. Kastanos avrà una chance dal 1′, Gyomber è recuperato per la difesa, Ranieri in dubbio dopo l’affaticamento muscolare di inizio settimana, alternativa Jaroszynski. Pochi minuti fa è emersa una positività al Covid al rientro dalla Nazionale, si tratta di Veseli.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou; Kovalenko, Sher, Maggiore; Antiste, Nzola (Manaj), Gyasi.

All. Thiago Motta.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri (Jaroszynski); Obi, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Djuric, Simy.

All. Castori.

