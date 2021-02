Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Milan

Domani alle 20.45 si giocherà al Picco la gara tra Spezia e Milan, valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2020-21.

Italiano ha due ballottaggi, Ismajli in leggero vantaggio su Chabot in difesa, Agudelo e Galabinov si giocano il posto al centro dell’attacco, esterni Verde e Gyasi.

Per Pioli non è più un’ipotesi Calhanoglu dal 1′, in difesa Kjaer dovrebbe spuntarla su Tomori. Saelemaekers e Leao sugli esterni a supporto di Ibra in avanti per fare male ai liguri.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli (Chabot), Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo (Galabinov), Gyasi.

All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

All. Pioli.

