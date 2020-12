Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Lazio

Con Spezia-Lazio, domani alle ore 15, si apre la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Italiano, reduce da quattro risultati utili consecutivi, non potrà disporre di Pobega e Verde. Estevez è favorito su Bartolomei e Deiola per il ruolo di mezzala destra. Nella Lazio mancheranno soltanto Lulic e Muriqi. Rispetto alla gara di Dortmund Inzaghi dovrebbe cambiare due terzi della difesa e concedere una chance dall’inizio ad Andreas Pereira. Inzaghi ha chiesto ai suoi di non sbagliare l’approccio alla partita come avvenuto in occasione della sconfitta con l’Udinese di settimana scorsa.

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All.: Italiano

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. All.: Inzaghi

Foto: Twitter Lazio