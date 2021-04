Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Inter

L’Inter vuole confermare il primato in classifica nella gara contro lo Spezia, alla ricerca di punti salvezza.

Per lo Spezia, troppo importante la sfida col Genoa di sabato, per questo Italiano sceglie di non convocare Erlic, Bastoni e Nzola, in non perfette condizioni fisiche. Previsti cambi i tutti i reparti: Marchizza, Piccoli e Farias in rampa di lancio. Si rivede in panchina Saponara.