Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Genoa

Spezia-Genoa sarò uno dei due match di Serie A aprirà le danze del decimo turno. Entrambe le squadre cercano un successo per risalire la classifica. Thiago Motta recupera Amian, Colley e Manaj ma nessuno dei tre dovrebbe partire titolare. Per quanto riguarda i rossoblu, il tecnico Ballardini dovrà fare i conti con l’infortunio di Fares e punterà sul ritorno in campo di Masiello. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto ancora Destro, con Caicedo pronto a subentrare. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Badelj, Touré; Kallon, Rovella, Ekuban; Destro. All. Ballardini

Spezia (4-2-3-1):Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi, Nzola. All. Thiago Motta.

FOTO: Twitter Spezia