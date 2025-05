Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Cremonese

31/05/2025 | 22:10:08

Dopo lo 0-0 dell’andata allo Zini, domani alle 20.30 scenderanno in campo Spezia e Cremonese per il ritorno della finale playoff di Serie B. In casa Aquile si va verso la riproposizione del 3-5-2 classico. Davanti a Gori scelte obbligate con Wisniewski, Hristov e Mateju, mentre a centrocampo Elia e Aurelio si prenderanno le fasce. In mezzo dovrebbe rifiatare S. Esposito – pronto a gara in corso – con Nagy in cabina di regia e probabilmente Bandinelli e Cassata ai lati. Lo spezzino è in vantaggio su Kouda, duttile e adattabile a gara in corso. In avanti nessun problema per Pio Esposito, che ha recuperato dal problema al ginocchio e ci sarà. Con lui spazio a Di Serio, confermato, con Lapadula in panchina ma pronto. Probabile la riproposizione del terzetto Folino-Ceccherini-Antov, mentre a centrocampo dovrebbe rientrare Castagnetti dopo la botta alla testa. Con lui Collocolo e Vandeputte, ma occhio alla candidatura di Vazquez più arretrato, con Barbieri e Azzi sulle corsie laterali. In alternativa, con l’ex Cagliari apparso affaticato, potrebbe avere una chance Zanimacchia. In avanti Johnsen sicuro del posto, ma potrebbe esserci De Luca al suo fianco,

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, P.Esposito.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Zanimacchia; Johnsen, De Luca.

Foto: Instagram Spezia