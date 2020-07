Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spal-Roma

Spal e Roma scenderanno in campo questa sera al Mazza alle ore 20,45. La Spal è già retrocessa aritmeticamente con quattro giornate d’anticipo. La Roma continua a cullare sogni europei. Per la sfida odierna, Di Biagio non potrà contare su Valoti, Castro e Floccari e dovrà reinventarsi la formazione titolare. Cerri affiancherà Petagna mentre Murgia potrebbe scalzare D’Alessandro sulla corsia sinistra. Strefezza agirà largo a destra. Fonseca potrebbe far rifiatare Dzeko. Alle spalle di Kalinic pronti sulla trequarti Pastore e Perez. Zappacosta e Spinazzola saranno gli esterni di centrocampo mentre al centro agiranno Cristante e Veretout.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Tunjov; Petagna, Cerri.

Roma (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; Carles Pérez, Pastore; Kalinić.

Foto: Fonseca panchina Roma Twitter